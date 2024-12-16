GastroFamily переходить до нових рук: Дмитро Борисов передав права на заклади колишній дружині

Цей крок відкриває нові можливості для обох партнерів

Український бізнесмен і ресторатор Дмитро Борисов оголосив про важливі зміни у своїй кар'єрі. Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що завершує один з найзначніших етапів свого життя, пов'язаний із ресторанним бізнесом.

Борисов передав права на бренди та заклади компанії GastroFamily своїй колишній дружині Олені Борисовій. У дописі Дмитро підкреслив, що тепер залишиться лише в ролі пасивного партнера та співінвестора, не беручи участі в жодних стратегічних чи операційних питаннях компанії.

GastroFamily – це не просто мережа ресторанів; це ціла екосистема гастрономічних проєктів, яка включає сидерії "Білий налив", бургер-бари DOGZ&BURGERZ, сіфуд-заклади Mushlya Bar та власну службу доставки 1 euro delivery. GastroFamily відзначається різноманітністю концепцій закладів та високою якістю обслуговування. Компанія активно розвивається і планує розширення своїх франшиз, залучаючи нових підприємців до світу ресторанного бізнесу.

Цей крок став можливим після розлучення з Оленою Борисовою, про яке було оголошено раніше цього року. Дмитро Борисов зазначив, що хоче з вдячністю відкрити двері в нове життя і продовжити свою діяльність у ресторанному бізнесі в іншій якості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що київський "Кураж Базар" повертається на улюблену багатьма локацію. Станеться це навесні наступного року.