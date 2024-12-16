GastroFamily переходит в новые руки: Дмитрий Борисов передал права на заведения бывшей жене

Этот шаг открывает новые возможности для обоих партнеров

Украинский бизнесмен и ресторатор Дмитрий Борисов объявил о важных переменах в карьере. Эту информацию он обнародовал на своей странице в Facebook, отметив, что завершает один из самых значительных этапов своей жизни, связанный с ресторанным бизнесом.

Борисов передал права на бренды и заведения компании GastroFamily своей бывшей супруге Елене Борисовой. В сообщении Дмитрий подчеркнул, что теперь останется только в роли пассивного партнера и соинвестора, не участвуя ни в каких стратегических или операционных вопросах компании.

GastroFamily – это не просто сеть ресторанов; это целая экосистема гастрономических проектов, которая включает в себя сидерии "Белый налив", бургер-бары DOGZ&BURGERZ, сифуд-заведения Mushlya Bar и собственную службу доставки 1 euro delivery. GastroFamily отличается разнообразием концепций заведений и высоким качеством обслуживания. Компания активно развивается и планирует расширение своих франшиз, привлекая новых предпринимателей в мир ресторанного бизнеса.

Этот шаг стал возможным после развода с Еленой Борисовой, о котором было объявлено ранее в этом году. Дмитрий Борисов отметил, что хочет с благодарностью открыть дверь в новую жизнь и продолжить свою деятельность в ресторанном бизнесе в другом качестве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевский "Кураж Базар" возвращается на любимую многими локацию. Произойдет это весной следующего года.