"Ми розійшлися, аде дуже сумували...": київський "Кураж Базар" повертається на улюблену багатьма локацію (мапа)

"Кураж" оголосив про переїзд з локації Garage на Межигірській

Популярний київський маркет "Кураж" оголосив про зміну локації. Різдвяний маркет 14-15 грудня стане останнім заходом у просторі Garage на Межигірській, 82.

"Кочівники прямують далі" – такими словами команда "Куражу" анонсувала своє переміщення. Хоча причини переїзду поки не розголошуються, організатори запевняють, що це початок нової глави в історії проєкту. Особливу увагу привертає той факт, що нова локація має власний фонтан, що може стати додатковою принадою для відвідувачів.

"Кураж" повертається на ВДНГ

Проєкт повертається на територію ВДНГ, де буде базуватися в павільйоні №9. Про це повідомив директор Експоцентру Євген Мушкін на своїй сторінці в соцмережах: "Колись ми одружилися. А потім розійшлися. ВДНГ і Кураж… То ж ось вам порція позитиву в стрічку: "Кураж" повертається на ВДНГ".

Цей переїзд можна розглядати як символічне повернення, адже проєкт вже мав досвід проведення заходів на цій локації. Павільйон №9, який стане новим домом для маркету, незабаром отримає нову назву, а команда обіцяє поділитися деталями майбутніх планів та датами перших подій на новому місці.

Для багатьох киян "Кураж" давно став більшим, ніж просто барахолкою – це майданчик для культурних подій, місце зустрічі творчих людей та простір, де народжуються нові ідеї та проєкти. Зміна локації відкриває нові можливості для розвитку цієї унікальної культурної платформи.

Прощальний різдвяний маркет

Останній маркет у просторі Garage обіцяє стати особливою подією, присвяченою українським різдвяним традиціям. Програма заходу включатиме:

традиційний вертеп та Маланку;

виступи з колядками та щедрівками;

святковий концерт українських гуртів;

лекції від арткураторки Ярини Сізик про українську ідентичність;

ярмарок майстрів та українських виробників етнічних товарів;

майстер-класи зі співів;

традиційні вечорниці.

Особливу увагу організатори приділять практичним аспектам святкування: відвідувачі зможуть дізнатися про традиційний різдвяний одяг, особливості сервірування святкового столу та прикрашання оселі до свят.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи ставитимуть ялинку в Києві цього року і чи влаштовуватимуть гуляння. Щодо одного із питань рішення ще не ухвалили.