Що буде з курсом долара на початку нового тижня

Долар не подолає позначку в 45 гривень

Курси основних валют, встановлені Національним банком України на понеділок, 16 грудня, змінювалися різноспрямовано. При цьому курс долара США до гривні трохи знизився, а курс Євро навпаки трохи піднявся.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на дані з сайту регулятора. Варто зазначити, що курс долара знижується вже кілька днів поспіль.

Так, на 16 грудня Національний банк України встановив офіційний курс валют таким чином:

41,6070 гривень за 1 долар (- 5 копійок)

43,7373 гривень за 1 Євро (+3 копійки).

10,25 за 1 польський злотий (+3 копійки)

При цьому можна порахувати, скільки буде коштувати 100 доларів, 100 євро та 100 злотих у гривневому еквіваленті:

100 доларів США – 4 160 гривень

100 євро – 4 373 гривень

100 польських злотих – 1025 гривень

Глава НБУ Андрій Пишний раніше заявляв, що збереження стійкості валютного ринку "залишається важливим фактором повернення інфляції на траєкторію зниження".

Нагадаємо, експерт розповів, яким буде курс у 2025 році і чи очікувати українцям значних змін. Водночас Пензін порадив українцям, як краще зберігати заощадження. За його словами це однозначно облігації внутрішньої державної позики.

"Якщо ви гривні тримаєте в облігаціях внутрішньої державної позики — ви виграєте… При цьому треба розуміти, що це гроші чисті від оподаткування. Тобто, рахуйте, що вам сьогодні запропонує банк — ви ще сплатите, поки що, 19,5% заплатите податок на доходи фізичних осіб і воєнний збір, а облігації внутрішньої державної позики — чистенькі. Це є чистий дохід", — дав пораду експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у 2025 році в Україні курс долара, ймовірно, поступово зростатиме. Фінансові аналітики прогнозують у грудні, що гривня може знецінитись до 44,83 гривні.