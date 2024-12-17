У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо

Киян укотре закликали не нехтувати сигналом повітряної тривоги

У вівторок, 17 грудня, у Києві пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці працювали сили ППО та просив городян залишатися в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги.

"Ворожий БпЛА рухається у напрямку центру міста", — зазначив чиновник. Перед цим у повітряних силах України попередили про ворожі БпЛА у північній частині міста. Про роботу ППО поінформували і у КМВА.

Як виявилося, в небі над Києвом було збито ворожий безпілотник. Про це першими повідомили місцеві пабліки.

Згодом цю інформацію підтвердили й в КМВА. Наразі відомо, що уламки збитих дронів впали в трьох районах столиці:

в Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль

в Печерському — уламок пошкодив вікно в житловому будинку

в Дніпровському — уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку. Решта з’ясовуються.

Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

При цьому, в Поліції Києва ще раз закликали жителів столиці не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

"Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час російської ракетної атаки на Україну вранці в п'ятницю, 13 грудня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. Жителі столиці, згуртувавшись, перечікували атаку в столичній підземці.

Повітряну тривогу в Києві було оголошено ще вранці. Кияни зі своїми сім'ями і тваринами пішли в підземку, де кожен заспокоювався як міг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч на 8 грудня на Київ і Київську область було здійснено чергову атаку "шахедів". Місцеві могли чути звуки вибухів — це була робота ППО.