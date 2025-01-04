В Одесі п'яний помічник депутата потрапив у ДТП і мало не вбив людей (відео)

Обставини події встановлюються

В Одесі сталася серйозна ДТП, винуватцем якої став помічник криворізької депутатки Інни Потапової. Чоловік, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У його авто знайшли наркотики, гранату та пакети з кілограмами чорної ікри. Про це повідомив брат потерпілого у ДТП водія.

Відомо, що в Одесі Олександр Комаровський, за посвідченням помічник криворізької депутатки Інни Потапової, став винуватцем аварії. Чоловік на своєму авто влетів у машину, яка рухалася по зустрічній смузі.

"Цей "красень", має 5 протоколів за водіння автомобіля в нетверезому або наркотичному стані і це тільки за 2024 рік і все у нього відмінно в місті "ОЗУ 95 квартал". І ось 3 січня і знову, але не пощастило мерзотнику, що це Одеса… Він намагався втекти з місця пригоди, не дали, потім заблокувався в машині і годину ігнорував вимоги поліцейських…", — пише брат постраждалого водія з іншого авто.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Винуватця ДТП на місці затримали патрульні поліцейські.

Варто зазначити, що чоловік намагався чинити опір правоохоронцям, але ті діяли чітко та злагоджено.

За даними судових реєстрів, на Олександрі тільки за 2024 рік висить щонайменше 4 адмінсправи за водіння в нетверезому стані. Деякі з них закриті, а інші він оскаржує.

"До речі, в машині, під час поверхневого огляду знайшли наркотики і гранату, схожу на навчальну… І кілограмові упаковки з чорною ікрою… Напевно затарився на криворізький банкет. Такий наш світ… Але, об Одесу, він спіткнувся… Подивимося, чи буде реакція від Вілкула і його депутатки… Просто прикиньте, що було б в Одесі, якби затримали за п'янку помічника депутата міськради від "Довіряй Справам"", — ідеться в повідомленні.

Увага: у відео присутня ненормативна лексика!

Варто зазначити, що у Кривому Розі справді є депутат Інна Потапова. Жінка активно веде соцмережі та є членом блоку Вілкула "Українська перспектива".

Вона аж ніяк не відреагувала на інцидент.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині депутат Калуської міської ради Тарас Барнич збив на смерть велосипедиста. Політик, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Згідно з інформацією, депутат перебував за кермом автомобіля Volvo. У тому ж напрямку велосипедом рухався пенсіонер. Барнич збив його. Від одержаних травм чоловік загинув на місці події.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Голосіївському районі Києва сталося лобове зіткнення двох автомобілів. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, а винуватка ДТП зникла з місця дорожньо-транспортної пригоди. Потім стало відомо, що винуваткою смертельної ДТП стала Катерина Дагаєва.Вона є онукою генерал-лейтенанта Юрія Дагаєва, який за часів правління Кучми був досить впливовою людиною та обіймав високі посади.