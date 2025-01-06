На въезде в Киев маршрутка не разминулась с бетонным блоком (видео)

О пострадавших пока неизвестно

В Киеве водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в бетонные блоки. Инцидент произошел вечером 6 января.

Кадрами происшествия поделился местных telegram-канал Bucha Live. По его информации, происшествие произошло на КП Пуща-Водица, что на въезде в украинскую столицу.

Отмечается также, что движение транспортных средств из-за этого было осложнено.

Причины происшествия не озвучиваются, однако на кадрах заметно, что погода в Киеве явно осложняет движение. Ранее синоптики предупреждали, что мокрый снег, который падал в течение дня может привести к образованию гололеда вследствие падение температур ближе к ночи.

О пострадавших информации не поступало, однако видно, что на месте работают правоохранители.

Как сообщалось ранее, в столице Польши водитель микроавтобуса сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Пострадавшим оказался гражданин Украины, спасти его жизнь врачам не удалось. Злоумышленником оказался 43-летний житель Варшавы, который попытался скрыть следы преступления.