У Києві під час тривог запрацює наземний громадський транспорт? Що відомо

Наразі в місті діє рішення про обов'язкову зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог

У Києві можуть відновити роботу наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Новий очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пропонує розглянути це питання на найближчому засіданні Ради оборони столиці.

Зокрема, планують розробити спеціальний алгоритм для роботи автобусів, тролейбусів і трамваїв під час тривог. Про це голова КМВА написав у своєму телеграм-каналі.

Зупинка громадського транспорту на час тривог створює суттєві незручності для багатьох киян. Наразі у столиці діє правило, згідно з яким весь комунальний транспорт має зупинятися під час оголошення повітряної тривоги, щоб пасажири могли дістатися укриття.

Від серпня 2022 року в місті діє рішення Київської міської державної адміністрації про обов'язкову зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог. У травні 2023 року це рішення підтвердила Рада оборони Києва, ухваливши відповідний протокол.

Правило поширюється також на приватні транспортні компанії, проте вони часто його не дотримуються через відсутність санкцій за порушення. Під час повітряної тривоги продовжує працювати метрополітен, але виключно на підземних ділянках. Усі підземні станції метро використовуються як укриття для населення.

На найближчому засіданні Рада оборони також розгляне питання службових відряджень за кордон представників місцевого самоврядування та працівників КМВА, а також евакуацію пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як працюватиме транспорт на випадок знеструмлення. Про це розповів речник КП "Київпастранс" Олег Грищак.