Транспортний колапс та заблоковані двері під’їздів: якою була зима у Харкові 55 років тому (відео)

Багато людей не змогли скористатися транспортом

В останні роки сильні снігопади стали рідкістю, і навіть якщо зима підносить сюрпризи, сучасна техніка дозволяє оперативно впоратися з будь-якими примхами погоди. Проте раніше снігопади могли буквально паралізувати життя міст. Ми розповідали про легендарну зиму 1929 року у Львові, коли місто опинилося під сніговим покривом. Тепер пропонуємо подивитися на зимовий Харків 1970 року, коли місто на кілька днів перетворилося на снігове царство.

У Facebook-групі "Харьков. Вчера сегодня и завтра" з’явилося архівне відео, на якому знято вулиці засніженого Харкова. Кадри демонструють, як місто опинилося глибокими кучугурами. У центрі Харкова кучугури подекуди досягали зросту дорослої людини. За містом рух на дорозі було паралізовано.

Ця зима запам’яталася багатьом. Школярі насолоджувалися несподіваними канікулами – кілька днів діти не відвідували заняття. Однак для дорослих снігопад став справжнім випробуванням: громадський транспорт практично не ходив, і діставатися роботи та назад доводилося пішки.

Попри складнощі, городяни тепло відгукуються про ту зиму.

"Дуже добре пам’ятаю цей січень. За ніч сніг випав заввишки до козирка під’їзду, перший поверх замело майже повністю. Тато з лопатою стрибнув з козирка, щоб розчистити підхід до під’їзду. Цілу зиму каталися з гори, висотою з гаражі", "Пам'ятаю такі зими, наш дворик заносило снігом так, що неможливо було відчинити двері. Першим вибирався брат мами, прочищав доріжку до сусіда, потім вони разом відкопували двері решті сусідів. На невеликому пустирі між дворами самоскиди звозили сніг із найближчих вулиць та з центру, ми прокопували там ходи та робили цілі "квартири" з меблями зі снігу і грали там із друзями. А як каталися на санках, ковзанах, лижні були прокладені вздовж вулиць. Нинішні діти й уявити такого не можуть. А шкода", "Пішки йшла до інституту дуже довго, не один кілометр. Ціла низка людей йшла", "Пам'ятаю, звичайно, ходила на роботу пішки, сніги до пояса, але розчищали скрізь, де йшли люди", — пишуть вони в коментарях до відео.

Раніше "Телеграф" публікував архівні фото, на яких знято розваги в Карпатах 90 років тому.