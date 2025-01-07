В Киеве во время тревог заработают наземный общественный транспорт?

Сейчас в городе действует решение об обязательной остановке общественного транспорта во время воздушных тревог

В Киеве могут возобновить работу наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предлагает рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании Совета обороны столицы.

В частности, планируется разработать специальный алгоритм для работы автобусов, троллейбусов и трамваев во время тревог. Об этом глава КМВА написал в своем телеграмм-канале.

Остановка общественного транспорта на время тревог создает значительные неудобства для многих киевлян. В настоящее время в столице действует правило, согласно которому весь коммунальный транспорт должен останавливаться во время объявления воздушной тревоги, чтобы пассажиры могли добраться до укрытия.

С августа 2022 г. в городе действует решение Киевской городской государственной администрации об обязательной остановке общественного транспорта во время воздушных тревог. В мае 2023 года это решение подтвердил Совет обороны Киева, приняв соответствующий протокол.

Правило распространяется также на частные транспортные компании, однако они часто его не соблюдают из-за отсутствия санкций за нарушение. Во время воздушной тревоги продолжает работать метрополитен, но только на подземных участках. Все подземные станции метро используются в качестве укрытия для населения.

На ближайшем заседании Совет обороны также рассмотрит вопросы служебных командировок за границу представителей местного самоуправления и работников КМВА, а также эвакуацию поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как будет работать транспорт на случай обесточивания. Об этом рассказал спикер КП "Киевпасстранс" Олег Грищак.