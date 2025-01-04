Новий голова КМВА дав обіцянку щодо роботи транспорту під час тривоги в Києві

Чиновник вже працює над вивченням цього питання

Транспортний колапс у Києві трапляється виключно тому, що у столиці із серпня 2022 року вирішили зупиняти громадський транспорт під час тривоги. Проте новий начальник Київської КМВА Тимур Ткаченко пообіцяв розібратися з цим питанням.

Про це свідчить його коментар у соцмережі. Чиновник написав, що працює над вивченням цього питання.

У серпні 2022 року рішенням КМДА було ухвалено, що наземний громадський транспорт у столиці зупинятиметься в безпечному місці під час повітряної тривоги. Відповідне правило поширюється і на приватних перевізників.

Це рішення призвело до того, що у місті щодня почав відбуватися справжній транспортний колапс. Проте чиновники наполегливо не чули городян і дія цієї ухвали триває й донині.

При цьому Київ — одне із трьох міст України, яке зупиняє громадський транспорт під час тривоги. Зупиняють також свої автобуси Хмельницький та Івано-Франківськ, розташовані глибоко у тилу.

У Києві вже було близько 10 петицій (!) із вимогою скасувати рішення про зупинку транспорту під час тривоги. Однак усі вони відкидаються через небажання чиновників брати на себе відповідальність.

При цьому новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у коментарях пообіцяв розібратися в ситуації. Він написав, що "вже працює над вивченням цього питання"

Також Ткаченко додав, що йому днями доповідатимуть профільні комітети і він публічно поінформує громадскість щодо своїх подальшихкроків.

Раніше "Телеграф" звертався до міської влади з питанням, чи не планують оптимізувати рух громадського транспорту під час тривог. Так, на запит "Телеграфа" до Київської міської державної адміністрації (КМДА) виданню відповіли, що моменти безпеки щодо дозволу громадського транспорту рухатися під час повітряних тривог лежать у зоні відповідальності міської військової адміністрації (КМВА).

У КМВА нашим журналістам зазначали, що повітряні тривоги є одним із сигналів оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, які насамперед лежать у компетенції ДСНС. Столичні військові не планували перегляду заборон для громадського транспорту під час тривог.

Крім того, системні стратегічні питання безпеки вирішує Рада оборони Києва (відповідно, у Київській області – Обласна рада оборони), куди, крім представників КМВА, входять ще структурні підрозділи міської влади. У свою чергу, КМДА, як випливає з відповіді на запит, не поспішає з нововведеннями і… переводить стрілки на військових.