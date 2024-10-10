Ні грошей, ні снарядів у результаті

Київський оборонний завод "Артем" підозрюють у розтраті мільйонів доларів державних коштів, у справу втрутилась прокуратура. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у розтраті 8,3 мільйона доларів при виробництві артилерійських снарядів.

За даними слідства, корупційна схема була реалізована ще у 2017 році. Іноземний підприємець вступив у змову з українськими чиновниками, серед яких був і заступник міністра. Метою змови було забезпечення американській компанії, яка мала ознаки фіктивності, контракту на закупівлю обладнання для виготовлення корпусів 152/155 мм снарядів, йдеться у повідомленні прокуратури на Facebook.

Згідно з матеріалами справи, компанія-підрядник отримала авансом половину вартості контракту – 8,3 мільйона доларів. Ці кошти були негайно виведені на рахунки інших компаній та витрачені. Водночас Україна так і не отримала обіцяного.

Перше судове засідання у цій справі відбудеться 16 жовтня. Збитки державі оцінили у понад 225 млн гривень.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що зараз питання лібералізації постачання за кордон продукції оборонпрому гальмують кілька принципових факторів. А це могло б давати державі 15 мільярдів доларів заробітку.