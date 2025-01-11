У Києві мікроавтобус зіткнувся з автобусом: є загиблі та постраждалі (фото)

Водій та пасажирка мікроавтобуса загинули на місці

У Києві мікроавтобус зіткнувся з автобусом. Через це загинули двоє людей, а ще четверо отримали травми.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції у Facebook. Наголошується, що аварія сталася у Голосіївському районі, у південній частині міста.

"Попередньо встановлено, що сьогодні близько 18:30 68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій та пасажирка Hyundai загинули на місці. У легковику також перебував 4-річний хлопчик, який отримав пошкодження та був доставлений до лікарні.

Серед пасажирів автобуса травми отримали троє людей, серед яких 6-річна дитина. Деталі пригоди уточнюються, на місці працюють поліцейські.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області 11 січня на трасі "Куровичі-Рогатин" не розминулися легковий автомобіль та автобус. Внаслідок зіткнення постраждало семеро людей, усі вони були доставлені до місцевих медзакладів.