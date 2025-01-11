В Киеве микроавтобус столкнулся с автобусом: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте

В Киеве микроавтобус столкнулся с автобусом. Из-за этого погибли два человека, а еще четверо получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook. Отмечается, что авария случилась в Голосеевском районе, в южной части города.

"Предварительно установлено, что сегодня около 18:30 68-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Столичном шоссе, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом Mercedes", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте. В легковушке также находился 4-летний мальчик, который получил повреждения и был доставлен в больницу.

Среди пассажиров автобуса травмы получили три человека, среди которых 6-летний ребенок. Детали происшествия уточняются, на месте работают полицейские.

Как сообщалось ранее, во Львовской области 11 января на трассе "Куровичи-Рогатин" не разминулись легковой автомобиль и автобус. В результате столкновения пострадало семь человек, все они были доставлены в местные медучреждения.