У Дніпрі під землю провалилось авто (епічне фото)

Літня водійка не помітила яму

У Дніпрі автомобіль провалився під землю. Подія сталася на бульварі Зоряному у Дніпрі за участю позашляховика Toyota RAV4.

За кермом автомобіля перебувала 69-річна жінка, яка не помітила яму на проїжджій частині. Про це повідомляє місцевий Телеканал D1.

Внаслідок наїзду на перешкоду транспортний засіб перекинувся. У результаті пригоди водійка не постраждала, проте автівка зазнала механічних пошкоджень.

Начальник інспекції КП "Дніпроводоканал" Сергій Ченчевич пояснив, що на місці події проводилися ремонтні роботи, а територія була належним чином огороджена.

Для транспортування пошкодженого автомобіля залучили спецтехніку КП "Транспортна інфраструктура". Згодом Toyota RAV4 доправили до станції технічного обслуговування.

Представники патрульної поліції склали акт обстеження дорожнього покриття на місці пригоди.

Нещодавно схожий випадок трапився у Києві. Там через прорив водопроводу асфальт пішов під землю разом з автомобілем.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цілий район може піти під землю. Причиною події стала аварія каналізаційного колектора, який був побудований понад 50 років тому.