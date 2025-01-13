Запретило руководство: ресторан "Noice" в Киеве отказался обслуживать военного (видео)

На место даже приезжала полиция

В Киеве вспыхнул скандал из-за того, что в одном из ресторанов отказались обслуживать военнослужащего. Речь идет о заведении Noice в Подольском районе.

Военный рассказал, что запрет на обслуживание военных ввело руководство заведения. Об этом пишет Obozrevatel.

Согласно рассказу украинского защитника, он зашел в заведение около 21:30, чтобы выпить кофе, однако сотрудник заведения отказал ему в обслуживании.

На видео ниже заметно, что один из работников признается, что не может обслужить посетителя из-за распоряжения администрации ресторана.

По словам воина, на место приезжали полицейские, которые установили, что он не совершает правонарушений и находится в трезвом состоянии. После этого правоохранители с места уехали.

Он также отметил, что совладельцем ресторана является гражданин Турции Айхан Оздемир, использующий помещение как офис для проведения встреч, во время которых говорит на российском языке. По словам военного, именно он вызывает полицию каждый раз, когда в заведения приходят военные.

"Руководство ресторана в лице директора Руслана, менеджера Инны и совладельца гражданина Турции Айхана Оздемера проявили пренебрежение к военным", — сказал он.

Как сообщалось ранее, украинская военнослужащая попыталась сдать русскоязычную литературу по акции в столичное книжное кафе "Сенс", но ей там отказали.