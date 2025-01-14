Без морозів, але з сюрпризами: якою буде погода в п’яти великих містах України 15 січня

Лише в одному з міст буде сніг

У середу, 15 січня, в українських містах переважатиме хмарна погода з мінливою температурою та опадами. Температура триматиметься близько нуля.

За даними сайту Sinoptik, У Львові протягом доби утримається хмарність. Вранці розпочнеться сильний сніг, який поступово слабшатиме до кінця дня. Температура коливатиметься від -2° до 0°C, але через вітер 2-4 м/с відчуватиметься як -6°C. Атмосферний тиск становитиме 742-746 мм рт.ст., вологість повітря — 67-97%.

Харків буде окутаний хмарами цілий день. Значну частину доби опадів не очікується, проте ввечері можливий дрібний сніг. Термометри показуватимуть від -2° до +1°C, через вітер 2,6-3,8 м/с температура відчуватиметься на 3-4 градуси нижчою. Тиск — 752-754 мм рт.ст.

В Одесі небо залишатиметься захмареним майже весь день, проясниться лише надвечір. Опадів не прогнозують. Температура становитиме від -2° до 0°C, та через вітер 1,7-4,7 м/с відчуватиметься як -7°C. Атмосферний тиск — 770-773 мм рт.ст., вологість — 56-89%.

У Києві впродовж дня температура повітря коливатиметься близько 0. Сонце рідко з’являтиметься з-поміж хмар. Синоптики не прогнозують опадів на середу.

У Дніпрі очікується хмарний день з проясненнями. Температура повітря становитиме від -3° до 0°C. Вітер північно-східний, 2-3 м/с. Атмосферний тиск — 750-752 мм рт.ст. Ймовірність опадів незначна.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україну повертається снігова погода. Де і коли чекати на опади. Відразу кілька областей накриє мокрий сніг.