В Киеве анонсируют продажу квартир в скандальном ЖК: активисты выступили с заявлением

Покупатели рискуют остаться с "бумажными" квартирами, которые не будут иметь официального статуса жилых

На Осокорках в Дарницком районе столицы анонсируют строительство нового элитного ЖК "H2O" от скандального застройщика Stolitsa Group. Однако данное жилье будет располагаться на территории с уникальным ланшафтом и краснокнижными животными, которых хотят просто уничтожить.

Киевские активисты давно бьют тревогу по поводу застройки Осокорков и предостерегают потенциальных инвесторов от покупки квартир в этом ЖК. В качестве аргументов они приводят ряд тезисов.

Что известно о ЖК "H2O"

Строительная компания "Столица груп" анонсировала о старте продаж квартир в новом элитном жилом комплексе "H2O" или "Аж два озера" на Осокорках. Людям обещают уникальную территорию, которая будет отделена от городской суеты двумя озерами, чистый воздух и эксклюзивный доступ к "Эко-парку Осокорки".

Застройщики отмечают, что квартиры в ЖК будут исключительно премиум-класса, а сам комплекс сможет похвастаться самой длинной береговой линией в столице.

О чем предупреждают активисты

При этом столичные активисты предостерегают потенциальных инвесторов от покупки квартир в этом "мутном" ЖК. В первую очередь, это связано с тем, что земля находится в аренде у компании-банкрота и это создает неопределенность для застройщика и покупателей, ведь любые имущественные операции могут быть обжалованы.

Также компания "Контактбудсервис", которая владеет землями, которые использует Stolitsa Group, имеет многомиллионные долги перед городом.

"Этот факт уже стал основанием для расторжения договоров аренды между городом и застройщиком. Летом 2024 года Верховный Суд Украины принял решение о расторжении одного из договоров аренды. По второму участку дело находится в суде, а остальные 3 участка может постигнуть такая же участь, что ставит под сомнение законность застройки ЖК H2O", — отмечают активисты.

При этом существует реальный риск полного запрета ввода в эксплуатацию этого ЖК из-за многочисленных нарушений.

"Stolitsa Group уже продемонстрировала свое истинное отношение к инвесторам предыдущего проекта — ЖК "Патриотика на озерах". Люди, которые вкладывали свои средства в строительство на этом же участке, остались ни с чем, ведь застройщик без всяких колебаний уничтожил предыдущие фундаменты. Это вызывает логичный вопрос: кто на самом деле будет считаться владельцем квартир в ЖК H2O — инвесторы "Патриотики на озерах" или новые покупатели? Такое отношение к предыдущим вкладчикам только усиливает риски для тех, кто планирует инвестировать в новый проект", — резюмируют активисты.

Потенциальным инвесторам следует быть осторожными и тщательно оценивать риски. Скандальная репутация этого объекта, нарушение норм застройки и финансовая нестабильность компании, привлеченной к проекту, могут превратить вложения в ЖК H2O в громкий "пшик".

Что известно о скандальной застройке Stolitsa Group на Осокорках

Как сообщал "Телеграф", пять земельных участков общим размером 176 га 15 лет находились в аренде подконтрольной "Аркаде" компании "Контактбудсервис". С 2020 года эти участки вернулись в коммунальную собственность. На территории упомянутых земельных участков созданы два ландшафтных заказника местного значения: "Озеро Тяглое" и "Осокорковские луга".

Застроить зеленую зону на Осокорках пытается компания Владиславы Молчановой Stolitsa Group. В обмен на передачу прав на земельный участок и содействие процессу строительства Stolitsa Group обещает достроить расположенный рядом жилой комплекс "Патриотика" и ЖК "Эврика" на Теремках, которые не смог закончить старый застройщик — банк "Аркада".

При этом важно понимать, что на Осокорках в Дарницком районе столицы сохранилась уникальная и очень деликатная экосистема водно-болотных угодий, общей площадью около 550 га, с тремя немаленькими озерами — Небреж, Мартышев и Тяглое, между которыми и вокруг которых расположены меньшие водоемы, заливные луга и лесные насаждения.

Все это заселено разнообразием растений и животных, среди которых есть представители Красной книги, и подпадает под действие ряда международных конвенций — Рамсарской (о водно-болотных угодьях), Боннской (о сохранении мигрирующих видов), Бернской (об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания) и т.д.

Однако отдельные участки вблизи озера Небреж уже начали застраивать: намыли горы песка и построили на одном из них бетонные сооружения. То есть как минимум эта часть уникального ландшафта может быть утеряна.

О том как с застройщиками из Stolitsa Group связан мэр Киева Виталий Кличко, кто стремится уничтожить уникальный ланшафт Осокорков и пытается в финансовом плане "выжать" максимум из этой застройки читайте в большом материале "Телеграфа": Уничтожение экопарка и дорога "в никуда": как у Кличко готовятся застроить целостную экологическую систему на Осокорках.