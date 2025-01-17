Про пуховики можна забути? "Плюсова" температура у Києві тільки ростиме

Найближчими днями у Києві йтимуть опади та вируватимуть вітри, однак в кінці тижня негода покине столицю

В кінці тижня, 17-18 січня, у Києві триматимуться хмарність та опади, однак у неділю, 19 січня, небо трошки роз'ясниться. Упродовж цих трьох діб температура прогнозується "плюсовою".

Синоптики також попереджають містян про пориви свіжого-сильного вітру в другій половині доби суботи та на початку неділі. Про це йдеться у прогнозі Sinoptik.

Уночі п'ятниці, 17 січня, розпочались дрібні дощі зі снігом. Опади протримаються і вранці, але вдень їх вже не буде. Повітря у денний час прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до 0. Сила вітру не перевищить свіжих 8-9 м/с.

Субота, 18 січня, також прогнозується сильно хмарною. Ввечері синоптики обіцяють дрібні дощі зі снігом. Денна температура виросте до +3 градусів, а вночі впаде до +2 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються у другій половині доби — сильні 11 м/с.

В останній день цього тижня, 19 січня, киян очікує більш-менш сонячна погода. Температура вдень на термометрах підвищиться до +4 градусів, а вночі опуститься до +2 градусів. Максимальна сила вітру очікується вночі — свіжі 10 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями у деякі міста Україні ще увірветься зима.