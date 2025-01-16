Морози відступають? Яким областям пощастить з погодою до кінця тижня

Снігу синоптики не обіцяють

На зміну зимовим морозам в Україну йде справжнє майже весняне тепло. Плюсова температура протримається в усіх регіонах до кінця тижня.

Про це розповідає синоптик Віталій Постригань. За його словами, основна причина приходу "березневого тепла" — це активізація північноатлантичних циклонів, які перекрили шлях арктичному повітрю.

Постригань додає, що саме тому наразі ті невеликі морози, які були в Україні, і поступаються теплу. Водночас у Західній Європі погода некласична, адже у більшості країн спостерігається тепле тропічне повітря. В результаті — у Великій Британії було зафіксовано +16°, у Норвегії +10°.

Але, прямуючи до України, повітря втрачає своє тепло, тому в Україні найближчими днями буде до +5º.

"Середньодобова температура повітря у найближчі 5 днів очікується вище за норму на 4-6º: вночі 0-2º морозу, вдень 4-6º тепла. У п'ятницю, 17 січня, атмосферні фронти далекого циклону над Баренцевим морем зможуть проявитися у нашому регіоні невеликим мокрим снігом та дощем. Місцями на дорогах — ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Вже після 18-19 січня синоптик прогнозує невелике похолодання, адже "посилиться" вплив антициклону "BEATE". Зміна температури буде повільна, без суттєвих опадів.

"За попередніми прогностичними розрахунками, з 24 січня на синоптичну арену вийде Гренландський антициклон, який зумовить різке зниження температури до 10-12º морозу", — додає Постригань.

Раніше "Телеграф" розповідав, як аномальна зима вплинула на українських тварин.