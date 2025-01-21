Кличко пов’язаний із борделем, який накрили у Києві? З’явилися цікаві деталі

У мережі з’явилася інформація про власників будівлі, в якій розташувався клуб "Тутсі"

Будівля на Богдана Хмельницького 30 у Києві, в якій зловмисники організували бордель, належить ПрАТ "Театральне". Кінцевим його бенефіціаром є Володимир Кличко.

Увагу на це звернув розслідувач Володимир Бондаренко у Facebook. За його словами, заклад там працює вже багато років.

"Нежитлове приміщення, в якому по чистому випадку, збираються нічні метелики та їх сутенери, володіє ПрАТ "Театральне" офіційними бенефіціарами якого є: якийсь Володимир Кличко (Монако), а також Лідія та Леонід Палатні, а ніяк не наш мер та його друг Артур Палатний", — написав він.

Як повідомлялося раніше, вдень 21 січня поліція нагрянула з обшуками в один із нічних клубів Києва. За даними з відкритих джерел, йдеться про стрип-клуб "Тутсі" на Богдана Хмельницького, 30.

Повідомлялося, що члени злочинного угруповання наймали жінок як танцівниць, але потім схиляли їх до надання сексуальних послуг клієнтам закладу. За самими клієнтами велося таємне відеоспостереження, після чого їх шантажували, вимагаючи грошей за мовчання.

Поліцейські виявили на місці близько 30 жінок, а також затримали зловмисників. Двоє з них іноземці й вже відбували термін за аналогічні злочини.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі правоохоронці викрили та затримали жінку, яка організувала мережу надання інтимних послуг.