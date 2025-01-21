Кличко связан с борделем, который накрыли в Киеве? Появились интересные детали

В сети появилась информация о владельцах здания, в котором расположился клуб "Тутси"

Здание на Богдана Хмельницкого 30 в Киеве, в котором злоумышленники организовали бордель, принадлежит ЧАО "Театральное". Конечным его бенефициаром является Владимир Кличко.

Внимание на это обратил расследователь Владимир Бондаренко в Facebook. По его словам, заведение там функционирует уже много лет.

"Нежилое помещение, в котором по чистой случайности, собираются ночные бабочки и их сутенёры, владеет ПрАТ "Театральне" официальными бенефициарами которого являются: некий Володимир Кличко (Монако), а также Лидия и Леонид Палатные, а никак не наш мэр и его друг Артур Палатный", — написал он.

Как сообщалось ранее, днем 21 января полиция нагрянула с обысками в один из ночных клубов Киева. Согласно данным из открытых источников, речь идет о стрип-клубе "Тутси" на Богдана Хмельницкого, 30.

Сообщалось, что члены преступной группировки нанимали женщин в качестве танцовщиц, но затем склоняли их к оказанию сексуальных услуг клиентам заведения. За самими клиентами велось тайное видеонаблюдение, после чего их шантажировали, вымогая деньги за молчание.

Полицейские обнаружили на месте около 30 женщин, а также провели задержание ряда злоумышленников. Двое из них иностранцы и уже отбывали срок за аналогичные преступления.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге правоохранители разоблачили и задержали женщину, которая организовала сеть предоставления интимных услуг.