Будет ли метро на Троещину и когда реально могут начаться работы: в КГГА ответили

КГГА обнародовала планы по расширению метрополитена

Уже в 2025 году могут начаться работы, которые дадут старт строительству Подольско-Выгуровской ветки метро в Киеве, которая, в частности, будет проходить через Подольский мостовой переход.

Такой вывод можно сделать из ответа Департамента транспортной инфраструктуры КГГА по запросу "Телеграфа".

По данным Департамента, на 2025 год в бюджете города предусмотрено выделение 15 млн грн на разработку соответствующей проектной документации.

"Начать строительство линии (участков) возможно только после соответствующей разработки, в установленном законодательством порядке, проектной документации с определением трассировки линии, размещения и количества станций и электродепо, очередей (пусковых комплексов) строительства линии, с учетом существующей градостроительной ситуации, пассажиропотоков и проектных решений, утвержденных распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) 30.01.2012 №134 <…> Согласно решению Киевского городского совета от 05.12.2024 №425/10233 "О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Киева на 2024–2026 годы" на строительство Подольско-Выгуровской линии метро25 на 2 год предусмотрены ассигнования на сумму 15 млн грн, которые планируется использовать на проектные работы", — говорится, в частности, в ответе Транспортного департамента КГГА.

В Транспортном департаменте КГГА также подробно рассказали, что именно предусмотрено очередностью работ на Подольском мостовом переходе. Впрочем, к сожалению, не указали плановые сроки выполнения этих работ. По данным Департамента, всего строительство Подольского моста предполагает 5 очередей.

I очередь – "Устройство съездов с Подольского мостового перехода через р. Днепр на Рыболовный полуостров и на ул. Набережно-Крещатицкую в Подольском районе г. Киева" со строительством Набережно-Рыбальской дороги, моста через Гавань и эстакады вдоль ул. Набережно-Крещатицкая" (объект сдан в эксплуатацию в 2010 году);

II очередь – на участке от ул. Межигорской до Воскресенского проспекта (бульвара Перова)

1. От Рыболовного полуострова до ул. Центральная Садовая;

2. От ул. Центральная Садовая до просп. Р. Шухевича (ул. Оноре де Бальзака);

3. От ул. Центральная садовая к Воскресенскому проспекту;

4. Левобережные подходы с ул. О. де Бальзака и с просп. Алишера Навои;

5. От ул. Межигорской до Рыбацкого полуострова;

6. Конструкции метрополитена;

7.Тоннель под железнодорожными путями, дорожные работы, высокая пассажирская платформа, инженерная сеть и пути железнодорожные, подпорные стены, вспомогательные сооружения;

8.Сооружение насыпи заезда с ул. Центральная Садовая на ул. Оноре де Бальзака (ул. Вершигоры), подпорные стены, дорожные работы;

ІІІ очередь – "Устройство съездов с Подольского мостового перехода через р. Днепр на Рыболовный полуостров и на ул. Набережно-Крещатицкую в Подольском районе г. Киева (съезд с мостового перехода по ул. Набережно-Рыбальскую);

IV очередь – Заезд на ПМП с ул. Набережно-Крещатицкая;

Демонтаж вантового моста через гавань р. Днепр с ул. Верхний (Нижний) Вал на Рыболовном полуострове в Подольском районе;

V очередь – Дачная застройка с целью перенесения Русановских и Воскресенских садов на ул. Радистов в Деснянском районе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киевская городская прокуратура отозвала иск, которым требовала признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр.

Напомним, по данным "Телеграфа", в прошлом году киевские городские власти отметились целым рядом громких строительных скандалов, в том числе и по строительству и обустройству мостов. Подробнее об этом можно прочитать в материале " Как тебя не любить: какими строительными скандалами запомнились киевские власти в 2024 году".