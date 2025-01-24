У Києві замінять начальників районних адміністрацій

Нових керівників районних адміністрацій буде призначено найближчим часом

Начальник Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко анонсував заміну голів районних адміністрацій у столиці України.

Про це він написав у Telegram. Як зазначив чиновник, він провів відповідну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Заміну керівників районних адміністрацій Ткаченко пояснив тим, що кияни стикаються із проблемами, які потребують негайного вирішення.

"Мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя", — написав Ткаченко. Він зазначив, що питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим.

Також він наголосив, що столиця України володіє найбільшим бюджетом та ресурсами в країні. В умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України питання безпеки та ефективної роботи Києва залишається стратегічно важливим.

"Очікуємо найближчим часом на призначення нових керівників, задача яких буде реалізувати ці завдання", — резюмував Ткаченко.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, начальник КМДА Тимур Ткаченко пообіцяв розібратися із проблемою транспортного колапсу у столиці.