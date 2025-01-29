Облака отступят, температура достигнет почти +10 градусов. Когда Киев порадует солнышко

В четверг в столицу придет ясная и теплая погода

Облачность, которая продержится в Киеве еще 29 января, уже на следующий день исчезнет и город прогреется до +9 градусов, однако солнечная погода будет недолго.

В пятницу, а именно ночью и утром, прогнозируется туман, поэтому пешеходам и водителям следует быть внимательнее на дороге. Такой прогноз дал Meteofor.

Среда, 29 января, ожидается постоянно облачной, но сухой. Воздух днем прогреется до +8 градусов, а ночью охладел до +6 градусов. Наибольшие порывы ветра должны произойти в начале второй половины суток – свежие 8 м/с.

На следующий день, 30 января, облака ненадолго покинут город и солнце сможет порадовать горожан своими лучами. Дневная температура вырастет до +9 градусов, а ночная опустится до +4 градусов. Сила ветра в четверг не превысит легких 2 м/с.

Начало пятницы, 31 января, отметится туманом. На протяжении всех суток в Киеве будет держаться сильная облачность, но дождей она не принесет. Показатели на термометрах днем достигнут +6 градусов, а ночью упадут до +2 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и днем — слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в скором времени аномальное тепло покинет Украину. Вместо него придут холодные дни.