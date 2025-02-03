Зима повернулась у Київ: на скільки затримаються морози (прогноз погоди)
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Зима затримається до кінця робочого тижня
У Києві у понеділок, 3 лютого випав перший за тривалий час сніг. Зимова погода повернулася до столиці, проте не дуже надовго.
Та скільки ж затримається морозна погода на Київщині? За даними Українського гідрометеорологічного центру, 3 лютого у Києві та області спостерігається хмарна погода з невеликим снігом. Температура повітря коливається від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 метрів на секунду.
4 лютого очікується хмарність та місцями невеликий сніг. Нічна температура становитиме від -1 до -3 градусів, денна — від -1 до +1. Вітер залишатиметься північно-західним.
5 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Уночі температура знизиться до -3…-5 градусів, вдень повітря прогріється до -1…+1 градуса. Швидкість північно-західного вітру не зміниться.
6 лютого опадів у столиці не передбачається. Погода буде хмарною з проясненнями. Температура вночі опуститься до -3…-5 градусів, вдень -1…+1. Вітер змінить напрямок на північно-східний.
Раніше "Телеграф" також писав, що зима повернулася. Де чекати снігу в Україні найближчим часом.