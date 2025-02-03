Зима повернулася. Де чекати снігу в Україні найближчим часом (карта)

Щодо температурних показників — найхолодніше буде у північних областях

Новий робочий тиждень в Україні розпочався із суттєвого похолодання. Температура повітря знизилася до мінусових позначок у більшості регіонів країни. Крім того, територію нашої країни накриває потужна хвиля снігопадів.

Снігові хмари рухатимуться із заходу на схід та поступово охоплять майже всю країну. Про це свідчать дані погодного радара Ventusky.

Зокрема, вже об 11 годині ранку опади накриють одразу п'ять областей – Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку. Паралельно сніг розпочнеться на Київщині, Вінниччині та в південних регіонах країни.

Опади в Україні, 11 ранку 3 лютого, Ventusky

До 17 години масштабний сніговий фронт охопить північ України. У цей час білий покрив формуватиметься у Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Снігопади також завітають на Черкащину, Кіровоградщину та Полтавщину. На півдні країни опади продовжаться, оминувши лише Одеську область.

Опади в Україні, 17 година 3 лютого, Ventusky

Станом на 23 годину 3 лютого, за даними Ventusky, на півночі країни все ще йтиме сніг. Окрім того, снігові хмари охоплять східні території. Опади прогнозують у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Опади в Україні, 23 година 3 лютого, Ventusky

Щодо температурних показників, найхолодніше буде у північних областях – до -4 градусів. На заході країни термометри показуватимуть від -1 до +1, лише на Закарпатті повітря прогріється до +3. Центральні області накриє температура від +1 до -1 градуса. Найтепліше буде на півдні та сході України, де стовпчики термометрів підіймуться до +4 градусів.

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