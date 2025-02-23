Офіційне працевлаштування та гідна зарплата: у Києві пропонують просту роботу для пенсіонерів

У столиці шукають співробітників на сортування

У Києві пропонують просту роботу із гідною зарплатою на повну зайнятість. Компанія бере пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю.

Оголошення про пошук співробітників розміщено на популярному сайті з вакансіями.

На столичне підприємство із заготівлі вторинної сировини потрібні сортувальники. Компанія пропонує роботу з повною зайнятістю та офіційним працевлаштуванням.

В оголошенні про вакансію вказано заробітну плату – 17 500 грн.

Наголошується, що роботодавець готовий взяти студента, людину з інвалідністю, пенсіонера та офіційно його оформити.

Разом з тим не всім підійде запропонований графік. Працювати доведеться з 08:00 до 18:00 шість днів на тиждень, оскільки вихідним днем є лише неділя.

Раніше повідомлялося, що в Україні меблева фабрика запрошує водія-експедитора для доставки продукції країною. Підприємство готове взяти на роботу не лише досвідчених водіїв, а й студентів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Також ми писали, що у Києві шукають коменданта у хостел. Окрім зарплати, що становить від 14 000 до 18 000 гривень, надається безкоштовне проживання та премії. Роботодавець зазначив, що робота ідеально підійде для пенсіонерів, які шукають стабільного заробітку.