Їх залишилося не більше 300 пар: в Україні зникають великі соколи

Колись звичайний мешканець українських просторів, сьогодні він став символом вразливості екосистем та потреби термінової охорони

Балабан (Falco cherrug) – величний та рідкісний птах, представник родини Соколових. В Україні він є гніздовим, перелітним та зимуючим видом, але його популяція потребує особливої уваги та охорони.

"Телеграф" розповідає про цього унікального птаха, його особливості та важливість збереження. Отже, чому зникає балабан?

Опис та поширення

Балабан – великий сокіл, трохи менший за кречета. Довжина тіла сягає 60 см, а вага – від 800 до 1300 г. Забарвлення птаха характеризується рудуватими та коричневими відтінками. Після линяння на другий рік життя спина крила та надхвістя птаха набувають темно-сивого відтінку.

Цей вид соколів поширений від Південно-Східної Європи до Монголії та Південного Забайкалля. Балабани гніздяться в Україні, а на зимівлю відлітають до Ефіопії, Аравійського півострова, Індії та Китаю. Балабан має кілька назв у різних культурах. У слов'ян його називали "красний сокіл" або "рарог", а середньоазійські соколярі називають його "ітельгу". Араби та англомовний світ знають його як "сакер".

Екологія та поведінка

Балабани утворюють постійні пари, які щороку займають те саме гніздо або одне з гнізд на гніздовій ділянці. Вони гніздяться на опорах ліній електропередач, скелях та урвищах.

Балабани рідко будують власні гнізда, переважно використовують старі гнізда інших птахів. Вони можуть виганяти попередніх господарів гнізд, навіть якщо ті більші за них. У кладці зазвичай 2-5 яєць, які насиджуються близько 30 днів. Пташенята вилітають з гнізда у червні.

Основу раціону балабана складають гризуни, особливо ховрахи. Він також полює на птахів, таких як граки, шпаки та голуби. Балабани відомі своїми швидкими та маневреними польотами. Вони полюють наодинці, використовуючи стрімкі кидки для захоплення здобичі

Статус та охорона

У минулому балабан був досить звичайним птахом в Україні. Однак, у XX столітті чисельність виду значно скоротилася. На щастя, з 1980-х років спостерігається відновлення популяції. За оцінками на 2009 рік, в Україні налічувалося 250-300 пар балабанів.

Проте, вид залишається під загрозою зникнення та потребує охорони. Балабан занесений до Червоної книги України, а також охороняється міжнародними конвенціями.

Загрози та збереження

Скорочення чисельності балабанів пов'язане зі зменшенням кормової бази, нелегальним виловом та контрабандою пташенят. Важливим аспектом збереження виду є охорона степових екосистем та боротьба з незаконним полюванням.

Збереження балабана – важливе завдання для збереження біорізноманіття України. Лише спільними зусиллями можна забезпечити майбутнє цього величного птаха.

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