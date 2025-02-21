В Києві пенсіонерів запрошують на роботу з гідною оплатою та безкоштовним проживанням

Гнучкий графік роботи

В Україні є чимало варіантів працевлаштування для пенсіонерів. Літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії — у Києві, наприклад, шукають коменданта в хостел.

Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті з пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець вказав, що робота ідеально підійде для пенсіонерів, які шукають стабільного заробітку.

Зарплата — від 14 000 до 18 000 гривень, плюс премії. Також надається безкоштовне проживання. Комендант має обов'язково проживати в хостелі. Гнучкий графік роботи 6/1, або накопичувальні вихідні.

Від кандидата на посаду вимагаються доброзичливість та вміння створювати добрі стосунки з колегами та гостями. Можна без досвіду роботи, відсутність шкідливих звичок буде перевагою.

Обов'язки:

заселення гостей

прибирання, прання постільної білизни у пральній машині

ведення звітності

контроль дотримань мешканцями правил поселення

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі шукають няню-кухаря у приватний дитячий садочок, готові взяти на роботу пенсіонерку. Зарплата пристойна.