"Укрзалізниця" компенсує незручності пасажирам через збій: які бонуси пропонують

УЗ планує запровадити спеціальні бонуси як вибачення за незручності

Через масштабну кібератаку та недоступність онлайн-продажу квитків "Укрзалізниця" розширює мережу додаткових кас для обслуговування пасажирів. Дехто навіть може отримати низку "компліментів" від залізниці.

Про це повідомила пресслужба товариства. Як зазначили в дописі, 26 березня опівдні в Києві запрацювали 3 додаткові каси, у Вінниці — 2, а у Львові — 1. Усі вони безперервно функціонують.

"Ми розуміємо, які незручності доставляє нашим пасажирам відсутність онлайн-продажів квитків, тож хочемо принаймні частково компенсувати їх", — написали в УЗ.

Зокрема, платні зали очікування на вокзалах тимчасово відкриті для безкоштовного використання пасажирами, які придбали паперові квитки в період кібератаки. Власники таких квитків також отримають на борту безкоштовний чай у якості "гостинця" від "Укрзалізниці".

Працівники товариства радять зберігати паперові квитки, оскільки після відновлення системи УЗ разом із партнерами планує запровадити спеціальні бонуси як вибачення за незручності.

Тим часом ІТ-фахівці та всі залучені експерти продовжують постійно працювати для подолання наслідків атаки.

Що було раніше

23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" стали об’єктом масштабної цілеспрямованої кібератаки, через що на сьогодні можливість придбання квитків онлайн залишається недоступною.

У відповідь на це компанія оперативно відновила продаж квитків через залізничні каси, зокрема й на міжнародні рейси. Однак наразі квитки можна придбати лише на поїздки, заплановані протягом найближчих 2 діб.

Попри це в УЗ запевняють, що на найбільших вокзалах України черги до кас не перевищують 10 осіб на одного касира. У Києві, де пасажиропотік традиційно найвищий, у чергах може перебувати від 15 до 20 осіб.

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