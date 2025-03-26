Південний міст у Києві частково перекриють на декілька місяців: коли та чому

У столиці триватиме оновлення Південного мосту. Водіїв просять планувати маршрути заздалегідь через обмеження руху.

З 28 березня по 1 серпня у столиці частково обмежать рух транспорту через Південний міст у напрямку правого берега. Причиною перекриття стане масштабний ремонт правобережної естакади мостового переходу.

За інформацією міської влади, оновлення інфраструктури включатиме відновлення дорожнього покриття, ремонт деформаційних швів та укріплення конструкцій мосту. Роботи відбуватимуться у два етапи, що спричинить поетапне обмеження руху транспорту.

Спочатку дорожники перекриють крайню ліву смугу руху, після чого роботи перенесуться на крайню праву. У зв’язку з цим водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затримки у русі. Водіїв просять бути уважними та дотримуватися тимчасових схем організації дорожнього руху.

Киянам також радять за можливості користуватися альтернативними маршрутами для зменшення навантаження на транспортну мережу міста. Рух громадського транспорту через міст буде організований із урахуванням ремонтних робіт, проте можливі затримки.

Масштабний ремонт Південного мосту є частиною загальної програми оновлення транспортної інфраструктури Києва. Влада наголошує, що ці роботи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту пересування містом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Південний міст у Києві частково відкрили для руху транспорту. Мостом можна буде переїхати з лівого на правий берег.