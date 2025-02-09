Поєднуйте навчання з творчістю. У Львові відкрита вакансія для студентів з хорошою оплатою

Роботодавець надає техніку

У Львові пропонують вакансію для студентів з хорошою оплатою. Шукають фотографа у дитячому розважальному центрі.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи. Компанія "PlayPhoto" надає послуги фотозйомки і друку їх на місці.

"Наш слоган "Гарне залишиться з вами! Наше завдання — надання фотопослуг високої якості та сервісу "тут і зараз". Набираємо в команду фотографів, які готові спілкуватися з гостями і продавати фотографії на місці", — йдеться в оголошенні.

Що треба робити

Завдання фотографа — зйомка відвідувачів дитячого розважального центру, прямий продаж на місці відзнятого матеріалу, друк і надсилання фотографій замовнику.

Обов’язки:

Привітання та спілкування з клієнтом;

Постановочна і репортажна зйомка гостей;

Вибір фотографій із замовником;

Кольорокорекція;

Друк фотографій.

Для досягнення успіху в цій сфері необхідно бути комунікабельною людиною, яка вміє щиро посміхатися, має здатність швидко навчатися новому, відповідно ставитися до своїх обов’язків та сумлінно виконувати поставлені завдання.

Умови роботи передбачають комісійну систему оплати праці, що базується на відсотку від продажу, без базової ставки. Роботодавець пропонує від 15 до 20 тисяч гривень.

Можна обрати зручний графік роботи — 4/3 або 5/2, з робочим часом з 14:00 до 21:00. Компанія забезпечує всю необхідну техніку для зйомок та роботи.

Приємним бонусом стане опанування нової професії та здобуття досвіду у зйомці, продажу, спілкуванні з людьми. Також можна поліпшити навички комунікації, опанувати вміння швидко будувати кадр та отримати досвід роботи з дітьми та їхніми батьками.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні пропонують вигідну вакансію, яка підійде і для пенсіонерів.