В Україні шукають студентів, що люблять подорожувати – пропонують зарплату до 45 тисяч гривень

Ринок праці пропонує нові можливості для тих, хто шукає стабільну роботу з відрядженнями. В Україні меблева фабрика запрошує водія-експедитора для доставки продукції по країні.

Оголошення про пошук працівників з’явилося на популярному сайті з вакансіями. Роботодавець гарантує конкурентну оплату, комфортні умови праці та нові автомобілі.

Підприємство готове взяти на роботу не лише досвідчених водіїв, а й студентів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Заробітна плата становить від 30 000 до 45 000 гривень. На період навчання передбачена виплата 18 000 грн, а також додаткове забезпечення у розмірі 15 000 грн.

Робота не передбачає нічних рейсів. Відрядження тривають 2–3 доби, ночівля лише у готелях, витрати на харчування компенсуються.

Для виконання обов’язків компанія надає сучасні автомобілі:

DAF LF (2023 р.),

Mercedes Actros (2020 р.),

Mercedes Atego (2017 р.).

До обов’язків водія входить доставка продукції, її видача клієнтам за допомогою сканера (навчання проводиться на місці), робота з мобільними додатками Google Maps, Viber, Telegram та звітування по маршруту через Excel.

Навчання оплачується з першого дня роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під Києвом пропонують роботу для студентів на виробництві з зарплатою до 25 тисяч гривень. Компанія пропонує офіційне працевлаштування та гнучкий графік роботи.