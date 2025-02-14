СБУ показала уламки дрона, що атакував ЧАЕС: всередині була фугасна бойова частина (фото)

Дрон ніс небезпечну бойову частину

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом російської атаки на укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Разом із відповідними органами слідчі працюють на місці події, фіксуючи докази злочину.

Про це повідомили в пресслужбі відомства. За попередніми даними, окупанти використали ударний дрон-камікадзе "Герань-2" типу "Шахед", оснащений фугасною бойовою частиною. СБУ виявила на місці уламки корпусу безпілотника із серійним номером.

Фугасна бойова частина являє собою тонкостінну оболонку, що містить усередині вибухову речовину. Її уражальний вплив обумовлений потужною вибуховою хвилею, що руйнує ціль, а також бризантним ефектом – розривом матеріалів і конструкцій під дією газів вибухового заряду.

Внаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття. Водночас радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження наразі залишається в межах допустимих значень, витоку радіоактивних речовин не зафіксовано.

Слідство кваліфікує цей удар як умисний воєнний злочин Росії. Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 лютого, російський дрон влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, внаслідок цього в зоні був зафіксований підвищений рівень радіації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою є сума завданих збитків внаслідок розграбування Чорнобильської АЕС під час окупації.