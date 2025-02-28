Весна вже на порозі: яку температуру принесуть останні дні тижня у Київ

Погода у столиці в кінці тижня передбачається хмарною, мокрою, але теплою

Упродовж всього тижня погода у Києві була морозною та переважно ясною. Однак аже на початку березня у місто увірвуться хмари, опади та потепління.

Найдовші опади у вигляді дощу та снігу очікуються у суботу. Вони йтимуть з самого ранку і до вечора, як повідомили у Meteofor.

П'ятниця, 28 лютого, пройде з мінливою хмарністю, але без опадів. Денна температура виросте до +5 градусів, а вночі показники зафіксувались біля -3 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Перший вихідний, 1 березня, відзначиться сильною хмарністю та дрібними дощами зі снігом. Опади обіцяють з ночі й до настання вечора. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолоне до 0. Найбільші пориви вітру передбачаються вранці та вдень — помірні 7 м/с.

У неділю, 2 березня, також прогнозується суцільна хмарність і місцями дощ, зокрема вдень. Однак опади будуть незначними. Температура на термометрах у денний час сягне +4 градусів, а вночі впаде до 0. Максимальні пориви вітру мають відбутись вранці-вдень — слабкі 5 м/с.

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