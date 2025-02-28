Весна уже на пороге: какую температуру принесут последние дни недели в Киев

Погода в столице в конце недели предполагается облачной, мокрой, но теплой

На протяжении всей недели погода в Киеве была морозной и в основном ясной. Однако в начале марта в город ворвутся облака, осадки и потепления.

Самые длинные осадки в виде дождя и снега ожидаются в субботу. Они будут идти с самого утра и почти до вечера, как сообщили в Meteofor.

Пятница, 28 февраля, пройдет с переменной облачностью, но без осадков. Дневная температура вырастет до +5 градусов, а ночью показатели зафиксировались около -3 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

Первый выходной, 1 марта, отметится сильной облачностью и мелкими дождями со снегом. Осадки обещают с ночи и до наступления вечера. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью остынет до 0. Наибольшие порывы ветра предполагаются утром и днем — умеренные 7 м/с.

В воскресенье, 2 марта, также прогнозируется сплошная облачность и местами дождь, в частности днем. Однако осадки будут незначительными. Температура на термометрах в дневное время достигнет +4 градусов, а ночью упадет до 0. Максимальные порывы ветра должны состояться утром-днем — слабые 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже в марте может начаться засуха. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, охватит ли такая аномалия всю Украину.