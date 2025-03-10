Хто займався масштабним "дерибаном" землі в Києві: розслідування журналістів не залишилось без реакції влади (відео)

Журналісти назвали низку імен, причетних до схем

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у Київській міській адміністрації. За даними слідства, вона була вибудувана навколо ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за столичною землею та будівництвом. До мережі входили заступники мера, депутати Київради, керівники комунальних підприємств і забудовники.

У розпорядженні журналістів "BihusInfo" опинилися розсекречені записи розмов фігурантів справи. Вони свідчать про системне розкрадання бюджетних коштів та дерибан міської землі. Зокрема, згадуються хабарі за ухвалення рішень Київрадою, схеми з перепродажем земельних ділянок, а також маніпуляції з комунальними підприємствами.

Високопосадовці Києва призначалися на ключові позиції не без впливу "смотрящого". Заступники, керівники комунальних підприємств та ключові гравці в земельних питаннях отримували свої посади, орієнтуючись не на професійні якості, а на лояльність до схем. Якщо хтось не виконував "вказівки", його швидко замінювали.

До схеми були залучені:

Петро Оленич – заступник мера Києва, відповідальний за земельні питання

Михайло Терентьєв – голова земельної комісії Київради

Олена Марченко – депутатка Київради

Олексій Мушта – заступник директора КП "Київблагоустрій"

Юрій Леонов – заступник директора КП "Спецжитлофонд"

Керівники комунальних підприємств зобов’язані були виконувати рішення, що ухвалювалися в офісі Комарницького, а розпорядження щодо міської нерухомості йшли напряму від його команди.

Як працювала схема розподілу землі

Пошук земельних ділянок – через Київзем, Київраду та особисті контакти знаходили нерозподілені ділянки або об’єкти, які можна було "прилаштувати". Оформлення власності – через комунальні підприємства або підставні компанії проводили легалізацію прав на землю. Будівництво та продаж – забудовники отримували вигідні умови, а частка квартир або фінансових потоків ішла в "потрібні руки". Підряди та бюджетні кошти – через комунальні підприємства виділялися бюджетні гроші, які напряму йшли в кишені групи Комарницького.

Контроль над міським бюджетом

Прослуховування демонструють, що депутати Київради голосували за рішення, виходячи не з інтересів громади, а з домовленостей. Виділення землі, підряди, фінансування комунальних підприємств – усе це узгоджувалося на "неофіційних" зустрічах.

Особливо цікавими є записи, де фігуранти обговорюють вартість голосів за певні питання. Наприклад, отримання дозволу на детальний план території мало чіткий "прайс", а голоси депутатів були "валютою" в розподілі прибутків.

Залучення комунальних підприємств

Комунальні підприємства, такі як Спецжитлофонд і Житлоінвест, використовувалися для перекачування бюджетних коштів. Вони отримували мільярдні фінансування, які фактично ставали інструментом для оплати послуг забудовників, пов’язаних із Комарницьким.

Водночас якщо ділянки не приносили швидкого прибутку, їх віджимали у власників або створювали такі умови, щоб ті були змушені співпрацювати.

Реакція міської влади

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на корупційний скандал та закликав Віталія Кличка негайно звільнити всіх фігурантів розслідування.

"Це не просто моральний крах міської влади – це безпекова загроза для столиці. Бо ті, хто керує Києвом, водночас є фігурантами корупційних схем і навіть входять до Ради оборони Києва", – заявив Ткаченко.

Він ініціював створення спеціальної групи "Прозорість і підзвітність", яка має розробити план очищення міської влади. Також Ткаченко пропонує повне перезавантаження антикорупційних структур КМДА.

Ще одним ключовим питанням стало функціонування понад 1900 комунальних підприємств, багато з яких, за словами Ткаченка, роками працюють у збиток.

Крім того, він ініціює створення нової посади заступника начальника КМВА з питань дотримання законності. Зараз тривають консультації щодо кандидатури – серед можливих варіантів розглядаються журналісти-розслідувачі та топменеджери прозорого бізнесу.

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію "Чисте місто" по знищенню корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під час нещодавніх обшуків у Київській міськраді було вилучено готівку на рекордну суму: понад $6,4 млн, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.