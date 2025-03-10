Кто занимался масштабным "дерибаном" земли в Киеве: расследование журналистов не осталось без реакции власти (видео)

Журналисты назвали ряд имен, причастных к схемам

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в Киевской городской администрации. По данным следствия, она была выстроена вокруг эксдепутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого называют смотрящим за столичной землей и строительством. В сеть входили заместители мэра, депутаты Киевсовета, руководители коммунальных предприятий и застройщики.

В распоряжении журналистов "BihusInfo" оказались рассекреченные записи разговоров фигурантов дела. Они свидетельствуют о системном хищении бюджетных средств и дерибане городской земли. В частности, упоминаются взятки за принятие решений Киевсоветом, схемы по перепродаже земельных участков, а также манипуляции с коммунальными предприятиями.

Высокопоставленные должностные лица Киева назначались на ключевые позиции не без влияния "смотрящего". Заместители, руководители коммунальных предприятий и ключевые игроки в земельных вопросах получали свои должности, ориентируясь не на профессиональные качества, а на лояльность схемам. Если кто-то не выполнял "указания", его быстро заменяли.

В схеме были вовлечены:

Петр Оленич – заместитель мэра Киева, ответственный за земельные вопросы

Михаил Терентьев – глава земельной комиссии Киевсовета

Елена Марченко – депутат Киевсовета

Алексей Мушта – заместитель директора КП "Киевблагоустройство"

Юрий Леонов – заместитель директора КП "Спецжилфонд"

Руководители коммунальных предприятий обязаны были выполнять принимаемые в офисе Комарницкого решения, а распоряжения по городской недвижимости шли напрямую от его команды.

Как работала схема разделения земли

Поиск земельных участков – через Киевзем, Киевсовет и личные контакты находили нераспределенные участки или объекты, которые можно было "пристроить". Оформление собственности через коммунальные предприятия или подставные компании проводили легализацию прав на землю. Строительство и продажа – застройщики получали выгодные условия, а часть квартир или финансовых потоков шла в "нужные руки". Подряды и бюджетные средства – через коммунальные предприятия выделялись бюджетные деньги, которые напрямую уходили в карманы группы Комарницкого.

Контроль над городским бюджетом

Прослушивания демонстрируют, что депутаты Киевсовета голосовали за решение исходя не из интересов общества, а из договоренностей. Выделение земли, подрядчики, финансирование коммунальных предприятий – все это согласовывалось на "неофициальных" встречах.

Особенно интересны записи, где фигуранты обсуждают стоимость голосов за определенные вопросы. К примеру, получение разрешения на детальный план территории имело четкий "прайс", а голоса депутатов были "валютой" в распределении доходов.

Привлечение коммунальных предприятий

Коммунальные предприятия, такие как Спецжилфонд и Жилинвест, использовались для перекачки бюджетных средств. Они получали миллиардные финансирования, фактически становившиеся инструментом для оплаты услуг застройщиков, связанных с Комарницким.

В то же время, если участки не приносили быстрой прибыли, их отжимали у владельцев или создавали такие условия, чтобы те были вынуждены сотрудничать.

Реакция городских властей

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на коррупционный скандал и призвал Виталия Кличко немедленно уволить всех фигурантов расследования.

"Это не просто моральный крах городских властей – это угроза для столицы. Ведь те, кто руководит Киевом, в то же время являются фигурантами коррупционных схем и даже входят в Совет обороны Киева", – заявил Ткаченко.

Он инициировал создание специальной группы "Прозрачность и подотчетность", которая должна разработать план очищения городских властей. Также Ткаченко предлагает полную перезагрузку антикоррупционных структур КГГА.

Еще одним ключевым вопросом стало функционирование более 1900 коммунальных предприятий, многие из которых, по словам Ткаченко, годами работают в убыток.

Кроме того, он инициирует создание новой должности заместителя начальника КГГА по соблюдению законности. Сейчас продолжаются консультации по кандидатуре – среди возможных вариантов рассматриваются журналисты-расследователи и топ-менеджеры прозрачного бизнеса.

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Была разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во время недавних обысков в Киевском горсовете были изъяты наличные деньги на рекордную сумму : более $6,4 млн, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.