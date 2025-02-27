Розмови учасників "туалетних схем" в Києві оприлюднило НАБУ: яка цікава деталь спливла

Під час обшуків у Київській міськраді було вилучило готівки на понад 6 млн доларів

Оприлюднено записи розмов чиновників Київської міської адміністрації (КМДА), яких прослуховували в межах операції "Чисте місто". Йдеться про так звану "групу Комарницького" у справі земельної корупції в Києві.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), у цій справі фігурують заступник голови КМДА Петро Оленич, голова комісії Київради з питань земельних відносин Михайло Терентьєв, депутати та інші посадовці.

З оприлюднених розмов зрозуміло, що організатор схеми бізнесмен та "смотрящий за Києвом" Денис Комарницький мав вплив на чиновників КМДА і контролював питання, які виносили на порядок денний у засіданнях.

За даними слідства, члени цього угруповання використовували "туалетну схему". Суть її в тому, що учасники вишукували привабливі земельні ділянки у столиці, реєстрували на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких фактично не існувало.

"Ці "об’єкти" — часто старі, покинуті будівлі або навіть громадські вбиральні — юридично оформлювалися як нерухомість. Це дозволяло отримати пріоритетне право на викуп або оренду землі, а згодом — перепродати її за ринковою вартістю", — пише пресслужба.

За даними НАБУ, під час нещодавніх обшуків у Київській міськраді було вилучило готівку на рекордну суму: понад $6,4 млн, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підозрювану у гучній справі "туалетних схем" в Києві звільнили під чималу заставу.