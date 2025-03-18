Знову потепління? Чи будуть у Києві вітри та дощі цими днями

Упродовж вівторка-четверга у столиці України прогнозується хмарність, місцями дощі, вітри, але синоптики очікують потепління

Тиждень розпочався в Києві зі хмарної, мокрої та морозної погоди. Така сама синоптична ситуація очікується і 18-20 березня, але температура поступово буде рости.

Сильні вітри цими днями вируватимуть лише у вівторок. Їх сила не перевищить 12 м/с, як повідомили у Meteofor.

Вівторок, 18 березня, хоча спочатку обіцяє бути ясним, але вдень на небо набіжать хмари й ввечері очікуються дрібні дощ та сніг. Денна температура сягне +3 градусів, а вночі вона опустилась до -4 градусів. Найбільші пориви вітру мають відбутись протягом ночі-дня — сильні 10-12 м/с.

Наступного дня, 19 березня, прогнозується суцільна хмарність та місцями опади, хоча температура буде рости. Дрібні дощ та сніг передбачаються вранці. Повітря вдень прогріється до +6 градусів, а вночі охолоне до 0 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Четвер, 20 березня, також буде хмарним, але сухим. Показники на термометрах у денний час виростуть до +10 градусів, а вночі буде значно прохолодніше — +1 градус. Найбільші пориви вітру відбудуться вранці-вдень — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще українцям чекати на негоду найближчими днями.