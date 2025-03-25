Кияни скаржаться на рибний запах води. Яка причина та чи безпечно її пити

Шкоди здоров'ю він не несе, стверджують у "Київводоканалі"

Питна вода у Києві останнім часом має відчутний запах риби. "Київводоканал" назвав причину та розповів, як можна зменшити запах.

"Телеграф" звернувся до "Київводоканалу" з проханням пояснити, чим викликаний неприємний запах води та чи робиться щось для усунення проблеми. Там підтвердили, що у районах столиці, які забезпечуються питною водою з поверхневого джерела водопостачання — річки Десна, навесні може спостерігатися так званий "рибний" запах.

Чим викликаний рибний "аромат"

Це пов’язано з сезонними змінами у річковій воді та інтенсивним розвитком діатомових водоростей. В процесі життєдіяльності вони виділяють органічні речовини, що надають воді характерного "рибного" або "земляного" запаху. Зазвичай таке стається навесні та восени.

Чи впливає запах на якість води

"Зазначаємо, що запах води не впливає на її якість, основна проблема — естетичний та органолептичний (той, який сприймається на смак та запах) дискомфорт. Питна вода у місті Київ відповідає встановленим нормативним вимогам щодо питного водопостачання", — наголосили у "Київводоканалі".

Контроль якості води у Києві

Там додали, що питна вода Києва перебуває під постійним цілодобовим контролем трьох хімічно-бактеріологічних лабораторій ПрАТ "АК "Київводоканал". Щодня якість питної води контролюється на всіх етапах її підготовки, по всьому технологічному ланцюгу: на очисних спорудах, перед подачею у розподільну мережу, на насосних станціях та безпосередньо в розподільній водопровідній мережі.

Як зменшити неприємний запах води

Щоб зменшити рибний запах, "Київводоканал" корегує технологічні режими та дози реагентів. Очищення та знезараження води проводяться відповідно до технологічних регламентів, однак специфічний запах може залишатися навіть після очищення води. Для зменшення інтенсивності запаху навесні киянам рекомендують відстоювати або кип’ятити питну воду перед вживанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у Києві найближчими днями. Температура вдень може впасти до +10 градусів.