Киевляне жалуются на рыбный запах воды. Какая причина и безопасно ли ее пить

Вреда здоровью он не несет, утверждают в "Киевводоканале"

Питьевая вода в Киеве в последнее время имеет ощутимый запах рыбы. "Киевводоканал" назвал причину и рассказал, как можно снизить запах.

"Телеграф" обратился в "Киевводоканал" с просьбой объяснить, чем вызван неприятный запах воды и делается ли что-то для устранения проблемы. Там подтвердили, что в районах столицы, которые снабжаются питьевой водой из поверхностного источника водоснабжения — реки Десна, весной может наблюдаться так называемый "рыбный" запах.

Чем вызван рыбный "аромат"

Это связано с сезонными изменениями в речной воде и интенсивным развитием диатомовых водорослей. В процессе жизнедеятельности они выделяют органические вещества, придающие воде характерный "рыбный" или "земляной" запах. Обычно это происходит весной и осенью.

Влияет ли запах на качество воды

"Отмечаем, что запах воды не влияет на ее качество, основная проблема — эстетический и органолептический (воспринимаемый на вкус и запах) дискомфорт. Питьевая вода в городе Киев отвечает установленным нормативным требованиям по питьевому водоснабжению", — отметили в "Киевводоканале".

Контроль качества воды в Киеве

Там добавили, что питьевая вода Киева находится под постоянным круглосуточным контролем трех химически-бактериологических лабораторий ЧАО "АК "Киевводоканал". Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах ее подготовки, по всей технологической цепи: на очистных сооружениях, перед подачей в распределительную сеть, на насосных станциях и непосредственно в распределительной водопроводнойсети.

Как уменьшить неприятный запах воды

Чтобы снизить рыбный запах, "Киевводоканал" корректирует технологические режимы и дозы реагентов. Очистка и обеззараживание воды производятся в соответствии с технологическими регламентами, однако специфический запах может оставаться даже после очистки воды. Для уменьшения интенсивности запаха весной киевлянам рекомендуют отстаивать или кипятить питьевую воду перед употреблением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Температура днем может упасть до +10 градусов.