Сніданки McDonald's повертаються до Києва та області: які є страви та що змінилося

Сніданки в закладах було скасовано з кількох причин

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's повертає ранкове меню у заклади Києва та області після тривалої паузи. Відновлення меню ускладнювала низка проблем, зокрема регулярні відключення світла.

Як повідомляє корпорація, українцям пропонуватимуть "Ранкові МакМеню". Протягом 25-26 березня новинки будуть доступні в ресторанах.

Що входить до сніданків

"Ранкові МакМеню" є варіантом, схожим на популярні "МакМеню". Вибір на сніданок включає класичні "МакМафіни" з різноманітними начинками, а також роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або поєднанням яйця, свинини та бекону, і тости з сиром.

До того ж, у меню з'явились нові сніданкові варіанти — "Подвійний Чікен Фреш МакМафін" та тости з сиром і беконом.

Їх можна замовити з моменту відкриття закладу до 10:30, а через "МакДелівері" в додатку Bolt Food — до 10:15.

Причини скасування сніданків

Ідею повернення сніданків у заклади McDonald’s обговорювали ще в 2022 році, але через безпекові та операційні труднощі вдалося реалізувати її лише через 3 роки. Про це стало відомо журналістам "Наш Київ" під час прессніданку компанії.

Сніданки в закладах McDonald’s було скасовано з кількох причин. По-перше, перешкодою стали повітряні тривоги та можливість обстрілу.

По-друге, до 2022 року сніданки можна було замовити лише до 10 ранку. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії через збільшення загроз нових атак, реалізація сніданків стала дуже складною. Це пов’язано, зокрема, з обмеженим часом на прийом замовлень та їх подачу, а також через великі втрати продуктів.

Третім фактором стали перебої з електропостачанням, адже заклади не могли забезпечити безперебійну роботу через відключення світла.

Нагадаємо, що з 13 березня у 6 великих містах України ресторани McDonald's анонсували повернення сніданків. Протягом декількох тижнів після появи ранкового меню його доставку Bolt Food обіцяє здійснювати безкоштовно.

Також "Телеграф" писав, що у Києві готуються до запуску нового McDonald's — поруч із ТРЦ "Полярний". Як пообіцяли фахівці, заклад відкриє свої двері влітку 2025 року.