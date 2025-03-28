Поліція оточила ТЦК у Києві: стало відомо, що там сталось (відео)

"Телеграф" дізнався деталі

Голосіївський ТЦК у п'ятницю, 28 березня, оточила поліція. На місці проводять перевірку.

Інформація про це з'явилась у телеграм-каналах Києва. "Телеграф" дізнався в чому причина.

Речник поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що правоохоронці проводить перевірку водія та авто біля Голосіївського РТЦК.

"Інформація про авто, яке тривалий час припарковане неподалік ТЦК, надійшла на спецлінію 102. На місце прибули наряди поліції. У ході перевірки будь-який небезпечних речовин та предметів в авто не виявлено. Поліція спілкується з водієм авто. На місці працює слідчо-оперативна група", — повідомив він.

Місцеві телеграм-канали публікують фото у мережі.

Нагадаємо, на території Києво-Печерської Лаври у п’ятницю, 28 березня, були помічені поліцейські. У мережі ширяться фото та відео, а також інформація, що копи працюють на території Ближніх і Дальніх печер святині. Ця новина обговорювалась навіть в Росії.

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