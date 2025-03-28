Стало відомо, кому належить елітний Lamborghini, що розбився у Києві

Це не перше ДТП з цією машиною

Елітний Lamborghini Urus в’їхав у паркан у Києві та отримав суттєві пошкодження. Стало відомо, кому належить автомобіль, який новим коштує до 470 тисяч доларів.

Як "Телеграф" дізнався від власних джерел у поліції, власник цього Lamborghini Urus — Денис Володимирович Некіпелов 1989 року народження з міста Київ.

Згідно з даними "Опендатабот", Некіпелов Денис Володимирович зареєстрований як ФОП (фізична особа підприємець). Людина з таким прізвищем та ім'ям є власником та директором ТОВ "Марсего".

Згідно з даними, ТОВ зареєстровано в Києві, вулиця Ніжинська, будинок, 20, кімната, 37 у травні 2023 року. Основним видом діяльності вказано надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Додаткові види діяльності — виробництво одягу й аксесуарів, оптова торгівля одягом і взуттям, комп'ютерне програмування, консультування, тощо.

Lamborghini Urus в’їхав у паркан у Києві — що відомо

Повідомлення про це та фото з'явилися днями. За даними з відкритих джерел, можна побачити, що історія цієї машини була непростою.

Привезли її в Україну 27 липня 2024 року та зареєстрували на фізичну особу, яка проживає в Солом’янському районі Києва. 15 січня 2025 року автомобіль було перереєстровано через втрату свідоцтва про реєстрацію.

Раніше автомобіль вже був у ремонті через серйозне пошкодження передньої частини. У першу аварію він потрапив 25 серпня 2023 року, а потім у ще одну 21 травня 2024 року. Через це на аукціоні його продали за 141 тисячу доларів, тоді як ремонт оцінили у майже 250 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому належить єдина в Україні Tesla Cybertruck. Машину вартістю понад мільйон гривень помітили у Києві у січні.