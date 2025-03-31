Ударил женщину кулаком по голове: в ТЦК прокомментировали конфликт с военнослужащим в Киеве (видео инцидента)

Волонтер, сообщившая об этом инциденте, закрыла комментарии и возможность отправлять личные сообщения

В Киеве продолжается скандал вокруг инцидента, произошедшего 29 марта в Голосеевском районе, где мужчина ударил женщину из соседней компании. Как выяснилось, нападающий — 46-летний Александр Белошвец, действующий военнослужащий, ранее задекларировавший себя санинструктором Киевского городского ТЦК и СП.

Об этом сообщает Информатор, а также свидетельствуют данные по декларациям самого Белошвеца за 2023 и 2024 годы. Сначала появилась информация, что в результате конфликта пострадал сам военнослужащий, однако впоследствии в сети распространили видео, на котором видно, как мужчина избивает женщину по голове кулаком. Схватка произошла у беседок в Дидоровке после конфликта из-за прослушивания российской музыки. По словам очевидцев, конфликт спровоцировал мужчина, представившийся военным.

Согласно обнародованной информации, Белошвец работал в Киевском городском ТЦК и СП, по меньшей мере, с 2022 года. В декларации за 2023 он указал должность "санитарный инструктор", а в документе за 2024 год — "делопроизводитель". Его доход за 2023 год составил более 600 тысяч. грн, а в предыдущие годы — более 70 тыс. грн. грн в год. Также он задекларировал старый Volkswagen Transporter в 2000 году выпуска.

После огласки Киевский городской ТЦК и СП заявил, что Белошвец не является их работником. В комментарии, опубликованном на официальной странице учреждения, отмечено, что он "не проходил и не проходит военную службу в Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки и его обособленных подразделениях".

Обратите внимание на видео присутствует чувствительный контент и нецензурная лексика!

Дополнительно ситуацию усложняет то, что одним из источников информации о якобы избиении военного женщинами была волонтер Марьяна Чикало. Она ограничила доступ к своим страницам и комментариям в соцсетях, что делает невозможным дальнейшие уточнения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве молодой человек ограбил 40-летнюю женщину во время свидания. Злоумышленника уже задержала полиция.