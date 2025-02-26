За слова про "бордель Кличка" у київської депутатки вимагали відповіді, вона запропонувала зустрітися в клубі "Тутсі"

Історія навколо клубу "Тутсі" отримала продовження

Київський депутат Ксенія Семенова на засіданні Київської міської ради порушила питання функціонування нічного клубу Tootsie, який у січні потрапив у гучний скандал із примусом робітниць до надання сексуальних послуг та шантажем клієнтів. Комісія з етики КМР тепер вимагає від чиновниці пояснення того, чому вона назвала його "борделем".

Про це сама Семенова написала у Facebook. До свого повідомлення вона прикріпила знімок звернення голови комісії Леоніда Ємця.

"Ємець просить пояснити, що таке бордель. Леонід Ємець, а найкоротші терміни це які? Може просто сходимо разом у Тутсі та й з’ясуємо", — написала вона.

Також вона навела стенограму засідання Київради, де видно, що вона запропонувала меру Віталію Кличку розпочати своє наступне звернення "із заяви про бордель, який належить його родині".

Також видно, що це викликало протест у секретаря Ради, котрий доручив комісії перевірити заяву депутата.

Як повідомлялося раніше, вдень 21 січня поліція нагрянула з обшуками в один із нічних клубів Києва. За даними з відкритих джерел, йдеться про стрип-клуб "Тутсі" на Богдана Хмельницького, 30.

Повідомлялося, що члени злочинного угруповання наймали жінок як танцівниць, але потім схиляли їх до надання сексуальних послуг клієнтам закладу. За самими клієнтами велося таємне відеоспостереження, після чого їх шантажували, вимагаючи грошей за мовчання.

Поліцейські виявили на місці близько 30 жінок, а також затримали зловмисників. Двоє з них іноземці вже відбували термін за аналогічні злочини.

У мережі після цього звернули увагу на те, що кінцевим бенефіціаром будівлі, в якій працює клуб, є брат мера Києва Володимир Кличко.