Що треба робити, аби отримувати 10 тис грн у Києві? Є гарна вакансія для пенсіонерів

Працювати треба лише 4 години

Знайти роботу пенсіонеру в Україні — задача важка. Але у Києві пропонують гарну вакансію двірником з прийнятними умовами праці.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Київська компанія, що спеціалізується на послугах для населення та бізнесу, відкрила вакансію двірника.

Робоче місце розташоване на вулиці Василя Липківського. Компанія знаходиться на відстані 3,3 км від центру Києва.

Основні обов'язки працівника включають прибирання та підтримку чистоти території, а також прибирання листя. Компанія пропонує зручний графік роботи з понеділка по п'ятницю з 7:00 до 11:30, що є особливо привабливим для тих, хто шукає неповну зайнятість.

Роботодавець готовий розглянути кандидатури пенсіонерів та гарантує стабільну й своєчасну оплату праці. Платити обіцяють 10 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що одеським пенсіонерам пропонують нескладну роботу — комірником на складі дитячих товарів. А на Миколаївщині шукають пастуха для випасання худоби — кіз та овець.