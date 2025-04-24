Россия убила двоих детей известного столичного врача во время атаки: подробности

Девушка была 2005 года рождения, а парень — 2003

В ночь на 24 апреля во время комбинированного обстрела Киева, а также ряда других городов Украины, погибли двое детей врача-невропатолога Университетской клиники КНУ имени Т. Шевченко Ярослава Козлова. Из-за российской атаки он потерял сына и дочь.

Об этом сообщили в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Там выразили свои искрение соболезнования врачу.

Сын медика — Никита 2003 года рождения, был студентом Национального транспортного университета. Дочь — София 2005 года рождения, выпускница профессионального колледжа Киевский национальный университет технологий и дизайна — КНУТД.

Что известно об атаке по Киеву

24 апреля армия РФ направила в город беспилотники и баллистические ракеты. От массированных ударов погибли 8 гражданских, по меньшей мере 77 человек получили травмы. Среди жертв есть и дети. Удар нанес урон городской инфраструктуре: взрывная волна повредила окна на одной из станций метро, ​​в кафе и ресторанах, а также привела к уничтожению нескольких автомобилей.

В результате обстрела в Киеве зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов в нескольких районах: Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Оболонском и Шевченковском.

Кадры с места происшествия показал наш фотограф Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после обстрела столицы Елена Зеленская обратилась в международное сообщество, опубликовав эмоциональное обращение. Первая леди поделилась трогательным фото женщины под завалами, быстро разлетевшейся соцсетями. В подписи к изображению Зеленская отметила, что эта женщина символ каждого украинца, который переживает ужас войны.